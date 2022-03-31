الشيخ نافذ عزام: الفلسطينيون يدافعون عن أرضهم والغزاة يرمونهم بالرصاص

نظمت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين معرض تراثي بعنوان : "جذور وهوية" وذلك صباح اليوم في جامعة الأقصى بخانيونس.

وجاء المعرض التراثي إحياءً لذكرى يوم الأرض الذي يصادف الثلاثون /أذار من كل عام.

وحضر المعرض التراثي عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ نافذ عزام والقيادي في حركة الجهاد الشيخ درويش الغرابلي ورئيس قسم شؤون الطلبة محمود عطاالله ومسؤولة الرابطة الإسلامية طالبات أ.مروة مزهر ولفيف من قيادة حركة الجهاد الإسلامي والرابطة الإسلامية وثُلة من طالبات الجامعات.

تحدث الشيخ نافذ عزام قائلاً: الفلسطينيون يدافعون عن أرضهم والغزاة يرمونهم بالرصاص وبعد ٤٦ عاماً لم تتغير المعادلة كثيراً مازال الفلسطينيون يدافعون عن أرضهم والغزاة يمارسون القتل والتدمير .

و بيّن عزام محاولات تغير هوية واقتلاع الفلسطينيين من جذورهم التي قوبلت على مدار الأعوام بتضحيات وفداء الفلسطينيون بدمائهم وعرضهم والمواجهة مستمرة حتى يرجع الحق لأصحابه بإذن الله.