الخارجية الأردنية تدين اقتحام مستوطن بارز المسجد الأقصى

أدانت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الخميس، إقدام عضو برلمان الاحتلال (كنيست) إيتيمار بن غفير، على اقتحام المسجد الأقصى المُبارك، صباح اليوم، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة، هيثم أبو الفول في تصريح صحفي، أن "اقتحامات المتطرفين وتصرفاتهم الاستفزازية تُعد انتهاكاً للوضع التاريخي والقانوني القائم، وللقانون الدولي".

وشدد على أنّ المسجد الأقصى المُبارك، بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين.

وبين أن "إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المُبارك الأردنية، هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه".

واقتحم "بن غفير"، صباح الخميس، ساحات المسجد الأقصى، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلية.

وسمحت شرطة الاحتلال لعضو برلمان الاحتلال ومرافقيه، باقتحام الأقصى، وتنفيذ جولة استفزازية، وتأدية طقوسا تلمودية عنصرية قبالة قبة الصخرة.

وبموجب عدد من الالتزامات والقرارات والقانون الدولي، فإن العاهل الأردني يعتبر وصيا على مدينة القدس المحتلة والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، ويترجم تلك الوصاية عدد من الجهات الرسمية الأردنية، مثل الديوان الملكي الهاشمي، ووزارتي الأوقاف (إدارة أوقاف القدس) والخارجية.