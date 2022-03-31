مقتل مواطن وإصابة أخر في شجار عائلي شرق رفح

قتل مواطن وأصيب أخر بجراحة خطيرة، مساء اليوم الخميس، جراء شجار عائلي وقع جنوب قطاع غزة.

وأكد المتحدث باسم الشرطة في غزة العقيد أيمن البطنيجي في تصريح صحفي، مقتل المواطن (موسى سلمي بن حسن) 40 عاماً، وإصابة آخر بجروح خطيرة خلال شجار عائلي تخلله إطلاق نار شرق رفح جنوب قطاع غزة.

وبين البطنيجي أن قوة من الشرطة قد وصلت إلى المكان وقامت بتطويق الشجار وفتحت تحقيقاً في الحادثة.

وفيما يلي نص التصريح كاملاًُ:

⭕️ تصريح صحفي:

🔸 مقتل المواطن (موسى سلمي بن حسن) 40 عاماً، وإصابة آخر بجروح خطيرة خلال شجار عائلي تخلله إطلاق نار شرق رفح جنوب قطاع غزة، وقد وصلت قوة من الشرطة إلى المكان وقامت بتطويق الشجار وفتحت تحقيقاً في الحادثة.



عقيد/ أيمن البطنيجي

المتحدث باسم الشرطة

الخميس 31 مارس 2022