برشلونة يجتمع بوكيل أعمال نجم تشيلسي

كشفت شبكة "سكاي سبورت" مساء الخميس، عن اجتماع تم مساء الأربعاء، يهدف برشلونة من خلاله للتعاقد مع لاعب جديد.



وذكرت الشبكة، أن مسؤولي برشلونة، تفاوضوا مساء الأربعاء مع ساهر سينيسي، وكيل أعمال مدافع تشيلسي أنتونيو روديجر، بعد ضم اللاعب في نهاية الموسم الحالي.



وأضافت الشبكة، أن الاجتماع أقيم مساء الأربعاء في أحد فنادق مدينة برشلونة، وحضره من النادي الكتالوني كل من يوردي كرويف وماتيو أليماني.



وينتهي عقد روديجر مع تشيلسي في نهاية الموسم الحالي، وليس محتملا أن يوقع مدافع المنتخب الألماني على عقد جديد، نظرا لمعاناة النادي اللندني حاليا مع قيود مشددة تمنعه من إجراء التعاقدات أو تجديد عقود لاعبيه.



وكان رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا، قد أكد في وقت سابق، أن النادي قد حسم حتى الآن صفقتين دون أن يكشف عن هوية اللاعبين.



في ذات الوقت، أكدت تقارير صحفية أن برشلونة أتم التعاقد مع لاعب وسط ميلان فرانك كيسي، ومدافع تشيلسي أندرياس كريستينسن.