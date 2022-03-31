تدشين حجر الأساس لمشروع إعادة هيكلية نظام توزيع المياه في المحافظة الوسطى

دشنت بلدية دير البلح وسط قطاع غزة اليوم حجر الأساس لمشروع إعادة هيكلية نظام توزيع المياه في المحافظة الوسطى بحضور معالي المهندس م.مازن غنيم رئيس سلطة المياه, د.ماجد أبو رمضان رئيس مجلس إدارة مصلحة مياه بلديات الساحل, م.منذر شبلاق مدير عام مصلحة مياه بلديات الساحل, عدد من رؤساء الهيئات المحلية بالمحافظة, ووجهاء ومخاتير المدينة بموقع خزان البركة بالمدينة.

ورحب دياب الجرو رئيس بلدية دير البلح بالحضور معبرا عن شكره لجميع الأطراف التي تبذل جهودا مستمرة لتحسين وتطوير المياه بالمحافظة, وأشاد بملامح الوحدة الفلسطينية التي تجسدت في العديد من المحطات حيث يعتبر لقاء اليوم لوضع حجر الأساس لمشروع إعادة هيكلية نظام توزيع المياه بالمحافظة الوسطى واحدة من هذه المحطات مؤكدا على المضي قدما لخدمة قطاع المياه وما تحتاجه المدينة والمنطقة لتحسين الوضع المائي.

وأشار الى قيام البلدية باغلاق العديد من الآبار الموجودة في جنوب المدينة لارتفاع نسبة الملوحة فيها مبينا أن منطقة البركة لا تزال تعاني من ارتفاع نسبة الملوحة مستعرضا بعض الحلول للتغلب على هذه المشكلة من خلال زيادة كمية المياه المحلاة لمحطة التحلية بالمدينة أو من خلال إنشاء خط ناقل من الآبار الشرقية للخزان ليتم تزويد المنطقة بمياه صالحة للشرب.

من جهته عبر م.مازن غنيم رئيس سلطة المياه عن سعادته بهذا اللقاء مبينا انه تم افتتاح عدد من المشاريع ووضع حجر الأساس لمشاريع أخرى , وأضاف: هذا المشروع لبنة جديدة تضاف إلى جميع اللبنات التي تم وضعها مسبقا لبناء دولتنا الفلسطينية رغم المحاولات التي يمارسها المحتل لقتل الحلم الفلسطيني.

وبين أن الجولة التي بدأت منذ 3 أيام تأتي في إطار تفقد العمل بمشاريع المياة سيما أنها مشاريع استيراتيجية وكبرى بدأت تأتي أكلها حيث بدأ أبناء شعبنا بملاحظة التغيير الذي طرأ على نوعية المياة في العديد من المناطق .

وأوضح أن حجر الأساس الذي سيوضع اليوم للمشروع سيحسن نوعية المياه لأكثر من 300000 مواطن بالمنطقة الوسطى.

وقدم شكره لجميع الشركاء والمانحين حيث وصل حجم الاستثمار خلال ال6سنوات السابقة لما يزبد عن 800 مليون دولار للوصول لهذه المرحلة بالمنطقة مؤكدا على ضرورة الاستمرار في هذه المشاريع لتصل المياه لكل مواطن بقطاع غزة.

في سياق متصل قال د.ماجد أبو رمضان رئيس مجلس إدارة مصلحة مياه بلديات الساحل: نلتقي اليوم لتدشين ووضع حجر الأساس لعدة مشاريع كانت نتاج لخطة استيراتيجية قوية تم وضعها منذ أكثر من 15عاما وتم تطويرها وتعديلها للارتقاء بوضع المياه.

وأشار إلى أهمية العمل باستيراتيجية منظمة وتوحيد كافة الجهود لتحقيق الاستدامة المائية والظروف المائية اللازمة لشعبنا الذي يستحق حياة كريمة على أرضه ووطنه.

وتم خلال اللقاء الاستماع لكلمة مسجلة لممثل البنك الدولي عبر فيها عن سعادته للمشاركة بهذه الكلمة في احتفال وضع حجر الأساس لهذا المشروع والذي بدأناه من خلال سلطة المياة وبالشراكة مع العديد من الممولين والمانحين الدوليين .

وأوضح أن المياه المحلاة ستصل من مصادرها للخزانات بحيث يتم توفير مياه صالحة للشرب حسب معايير منظمة الصحة العالمية.

وفي نهاية الاحتفال تم وضع حجر الأساس لمشروع إعادة هيكلية نظام توزيع المياه بالمحافظة الوسطى , كما تم تقديم درع شكر وتقدير للمهندس مازن غنيم رئيس سلطة المياه,د.ماجد أبو رمضان رئيس مجلس إدارة مصلحة مياه بلديات الساحل على جهودهم في خدمة دير البلح ومواطنيها.