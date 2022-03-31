"جيش الاحتلال" يكشف عن اسم عمليته المقبلة في الأراضي الفلسطينية

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، عن المسمى الذي أطلقته المؤسسة الأمنية في "دولة" الاحتلال، استعدادا لمواجهة التصعيد الحالي في الأراضي الفلسطينية.

وقالت صحيفة "يديعوت" أحرنوت"، إن قيادة مؤسسة الاحتلال الأمنية، قررت إطلاق اسم "كاسر الأمواج" على استعدادات الجيش والشرطة للتصعيد في الأراضي الفلسطينية.

وتخشى "دولة" الاحتلال خلال شهر رمضان المبارك، من موجة تصعيد قوية في القدس المحتلة والضفة الغربية، في ظل الإجراءات الإسرائيلية التعسفية بحق الفلسطينيين في جميع المناطق المحتلة.

وأعلنت حكومة الاحتلال عن جملة من التسهيلات للفلسطينيين في قطاع غزة والضفة والقدس المحتلتين، خوفاً من التصعيد واندلاع مواجهة كبرى، خاصة مع المقاومة في قطاع غزة.