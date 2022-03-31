أليجري: وقعت لريال مدريد ثم تراجعت

أكد مدرب يوفنتوس، ماسيميليانو أليجري، أنه رفض عرضا لتدريب ريال مدريد العام الماضي، رغم أنه وقع بالفعل عقدا مبدئيا لاستلام المهمة.



وتولى الإيطالي الآخر كارلو أنشيلوتي تدريب ريال مدريد للمرة الثانية في مسيرته، في وقت فضل فيه أليجري قيادة فريقه السابق يوفنتوس.



وتحدث أليجري في مقابلة مع مجلة "GQ"، ستصدر يوم الخامس من الشهر المقبل، عن كيف تطورت الأمور بسرعة بينه وبين ريال مدريد.



وقال: "لقد وقعت بالفعل اتفاقية مع ريال مدريد. ولكن بعد ذلك، في الصباح، اتصلت بالرئيس (فلورنتينو بيريز)، وأخبرته أنني لن أذهب لأنني اخترت يوفنتوس، وشكرني على مكالمتي. منذ أن اتصل بي يوفنتوس في مايو/أيار، لم يكن لدي شك".



وأضاف: "على المستوى الاحترافي، كان من الممكن أن يكون تدريبي لريال مدريد تتويجًا لرحلتي، ميلان ويوفنتوس وريال مدريد.. لكن في الحياة لا يمكنك دائمًا الحصول على كل شيء، وأنا سعيد جدًا وفخور بتدريب ميلان لأربع سنوات، والآن أنا في ناد مثل يوفنتوس. قلت لريال مدريد مرتين لا. الأولى كانت أثناء التجديد مع يوفنتوس.. لقد أخبرت رئيس مدريد أنني قدمت كلمتي بالفعل إلى أندريا أنييلي".



وتناول أليجري خلال المقابلة، علاقته مع مهاجمه الإسباني ألفارو موراتا، وقال: "في الليلة التي وقع فيها النادي مع فلاهوفيتش، اتصلت بألفارو وأخبرته.. لا يمكنك الانتقال من هنا لأنك الآن معه ستصبح لاعباً أكثر أهمية، وهذا ما كان عليه الأمر".



وزاد: "الحديث عن موراتا هو من الناحية الفنية جنون؛ من الطبيعي أنه إذا طلبت منه القيام بأشياء لا يستطيع القيام بها، فقد لا يؤدي أفضل ما لديه، لكن دعونا لا ننسى أنه جعل نفسه متاحًا ولعب لأشهر في مركز لم يكن مناسبا حقا له".



أما عن مهاجم فريقه الجديد دوسان فلاهوفيتش، فقال: "هو شاب صغير، لديه خبرة دولية قليلة، ومع ذلك لديه الجودة، ويريد ويمكن أن يتحسن، ولديه الكثير من الوقت للقيام بذلك. أمام المرمى لديه مستوى عال. قام يوفنتوس بعملية شراء مهمة، هو ومبابي وهالاند هم الأقوى في جيلهم".