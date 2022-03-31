القيادي الحروب: جنين عاصمة المقاومة والثأر

شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا جثامين الشهيدين يزيد السعدي وسند أبو عطية، اليوم الخميس، اللذين ارتقيا خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين.

وشارك وفد من قادة ومحرري حركة الجهاد الإسلامي في مراسم تشييع الشهيدين، التي انطلقت عقب صلاة الظهر مباشرة.

وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي المحرر أسامة الحروب، إن الاحتلال يحاول الانتقام من مخيم جنين رداً على العملية البطولية المزلزلة التي نفذها الشهيد ضياء حمارشة في قلب الكيان الصهيوني الغاصب.

وأكد الحروب، أن الاحتلال يهدف من خلال اقتحامه لمخيم جنين، استعادة قوة ردعه التي افتقدها مؤخراً بفعل العمليات الاستشهادية، وليبعث برسالة إلى جبهته الداخلية أنه لا يزال قادراً على التحكم بزمام الأمور، ولكي يعتقل مقاومين لهم علاقة بالعمليات البطولية.

واعتبر الحروب، أن جنين بمقاومتها وأهلها جاهزة للدفاع والتصدي لهذا العدو الغاصب، واصفاً جنين بأنها عودتنا عاصمة للمقاومة والثأر من الاحتلال، وستبقى عصية على الانكسار.

يذكر أن قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم الخميس مخيم جنين، في محاولة لاعتقال عدد من المجاهدين ولكنها فشلت في اعتقالهم، ودارت اشتباكات عنيفة أسفرت عن استشهاد الشابين يزيد نضال السعدي (27 عاماً) وسند محمد أبو عطية (17 عاماً) فيما أصيب 14 أخرين.