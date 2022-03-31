بالصور جماهير غفيرة تشيع جثماني شهيدين جنين "السعدي وأبو عطية"

شيعت جماهير غفيرة في مدينة جنين، اليوم الخميس، جثمان الشهيدين سند أبو عطية ويزيد السعدي، اللذا ارتقيا خلال اشتباك مع قوات الاحتلال بعد اقتحامها مخيم جنين صباح اليوم.

ووندد جماهير شعبنا في مسير التشيع بجرائم الاحتلال وأخرها صباح اليوم، مطالبين المقاومة بالانتقام لدماء الشهداء.

واستشهد شابان فيما أصيب آخرون بجراح بينها خطيرة، في اشتباكات مسلحة اندلعت بين مقاومين وقوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الخميس 31 مارس 2022، خلال اقتحامها لمخيم جنين شما الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال فشلت في اعتقال المطارد أحد مجاهدي كتيبة جنين صهـيب مرعي بعد اقتحامها مخيم جنين.

وأشارت المصادر إلى أن أصوات إطلاق نار كثيفة تسمع في المخيم ناتجة عن اشتباكات مسلحة بين المقاومين وقوات الاحتلال وسط تصاعد أعمدة الدخان.











