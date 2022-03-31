"الشباب والثقافة بغزة" تعلن بدء التسجيل للقرض الحسن للزواج 2022

أعلن صندوق دعم الشباب الفلسطيني التابع للهيئة العامة للشباب والثقافة في قطاع غزة، اليوم الخميس، عن بدء التسجيل للاستفادة من الدورة الأولى من القرض الحسن للزواج للعام 2022.

وأوضح مدير الصندوق علاء الباز أن الدورة الحالية تستهدف الشباب المقبلين على الزواج ضمن الفئة العمرية 22-35 عاما، لافتًا إلى التسجيل سيستمر حتى مساء الخميس 7 أبريل من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق قسم الخدمات الالكترونية: www.pysf.ps

وبيّن الباز أنه بعد انتهاء عملية التسجيل سيتم إجراء قرعة علنية لاختيار المستفيدين من قرض الزواج وذلك لضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين ولتحقيق أعلى درجات النزاهة والشفافية.

وأشار إلى أن المستفيد يحصل على قرض حسن بقيمة 2000 دولار على أن يسدد شهريًا بقيمة 50 دولار بدون فائدة مالية.

يذكر أن صندوق دعم الشباب الفلسطيني قدم منذ تأسيسه أكثر من (7.5) مليون دولار لأكثر من (3600) شابا، منهم (370) شابا خلال العام الحالي بواقع (740) ألف دولار.