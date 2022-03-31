ريال مدريد يضع خطته لضم خليفة مودريتش

أفادت تقارير صحفية صباح الخميس، بأن ريال مدريد، يستهدف استقدام النجم الإنجليزي الشاب جود بيلينجهام العام المقبل، حيث يتطلع لتجديد خط وسطه.



وتمتع اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا بصعود مذهل بعد انتقاله من برمنجهام إلى بوروسيا دورتموند في صيف العام 2020، وهو الآن أحد أكثر المواهب المرغوبة في اللعبة.



وجذبت عروض بيلينجهام الرائعة مع فريقه دورتموند والمنتخب الإنجليزي، أنظار نخبة الأندية الأوروبية، وانضم ريال الآن إلى السباق للتعاقد معه، مع خطة مالية جاهزة لإحضاره إلى العاصمة الإسبانية في عام 2023، وفقًا لما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية.



ويمضي التقرير ليشير إلى أن العمالقة الإسبان ينظرون إلى الدولي الإنجليزي على أنه "البديل المثالي" للوكا مودريتش، الذي سيبلغ من العمر 37 عامًا في وقت لاحق من هذا العام.



ريال مدريد حريص على تجديد خط وسطه، بالنظر إلى أن مودريتش (36 عاما) وتوني كروس (32 عاما) وكاسيميرو (30 عاما) هم الآن في الثلاثينيات من العمر، وخطوة بيلينجهام ستشهد انضمامه إلى لاعب خط وسط موهوب آخر هو إدواردو كامافينجا.



ودفع دورتموند 25 مليون جنيه إسترليني لشراء بيلينجهام عندما كان في السابعة عشر من عمره في عام 2020، ويُعتقد الآن أن سعره قد تضاعف أربع مرات وسيكلف أي راغب في ضمه أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني نظرًا لإمكانياته.



وقد أدى ذلك، حسبما أوردته "آس"، إلى تأجيل خطط شراء اللاعب المراهق هذا العام، بالنظر لأن ريال مدريد يعطي الأولوية لضم كيليان مبابي أو إيرلينج هالاند هذا الصيف.