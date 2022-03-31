الجهاد الإسلامي تنعي شهداء جنين وتؤكد تمسكها بنهج المقاومة

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الخميس، شهداء شعبنا الأطهار في جنين والخليل.

وقالت الحركة في بيان لها وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" :" تنعى حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى جماهير شعبنا وأمتنا ثلة من الشهداء الأبرار، الشهيد البطل وأحد مجاهدي الحركة في مخيم جنين: سند محمد خليل أبو عطية (17 عاماً)، والشهيد البطل يزيد نضال سعد الدين السعدي (27 عاماً) من مدينة جنين اللذين قضيا نحبهما شهداء برصاص قوات الاحتلال، التي اقتحمت مخيم جنين فجر اليوم، والشهيد البطل نضال جمعة عبد الله جعافرة (30 عاماً) من بلدة ترقوميا في الخليل الذي نفذ عملية طعن جنوب مدينة بيت لحم المحتلة، والتي أدت لإصابة عدد من الغاصبين الصهاينة".

وأضافت:" إننا في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، ونحن نودع شهداء شعبنا الأطهار في جنين والخليل، نجدد البيعة والقسم ونجدد تمسكنا بنهج المقاومة والجهاد في سبيل الله حتى تحرير أرضنا ومقدساتنا ودحر الاحتلال".

وتابعت الحركة في بيانها :"إن جرائم واعتداءات الاحتلال المستمرة بحق شعبنا المرابط، والتي كان اَخرها فجر اليوم في مخيم جنين، تؤكد أن الاحتلال يحاول تعويض فشله في إيقاف سلسلة العمليات البطولية التي تضرب عمق العدو في أراضينا المحتلة".

وأردفت حركة الجهاد :" إننا ونحن ننعى بكل فخر واعتزاز الشهداء، نتوجه بأحر التعازي والمواساة، لعوائل وذوي الشهداء الأبطال ولشعبنا الفلسطيني، وندعو بالشفاء العاجل للجرحى الأبطال، ونقول إن دماء الشهداء ستبقى نوراً تضيء طريق الجهاد والمقاومة حتى تحرير كامل أرضنا فلسطين".

وفيما يلي نص البيان كاملاً:

🔻 بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين

تنعى حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى جماهير شعبنا وأمتنا ثلة من الشهداء الأبرار، الشهيد البطل وأحد مجاهدي الحركة في مخيم جنين: سند محمد خليل أبو عطية (17 عاماً)، والشهيد البطل يزيد نضال سعد الدين السعدي (27 عاماً) من مدينة جنين اللذين قضيا نحبهما شهداء برصاص قوات الاحتلال، التي اقتحمت مخيم جنين فجر اليوم، والشهيد البطل نضال جمعة عبد الله جعافرة (30 عاماً) من بلدة ترقوميا في الخليل الذي نفذ عملية طعن جنوب مدينة بيت لحم المحتلة، والتي أدت لإصابة عدد من الغاصبين الصهاينة.

إننا في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، ونحن نودع شهداء شعبنا الأطهار في جنين والخليل، نجدد البيعة والقسم ونجدد تمسكنا بنهج المقاومة والجهاد في سبيل الله حتى تحرير أرضنا ومقدساتنا ودحر الاحتلال.

إن جرائم واعتداءات الاحتلال المستمرة بحق شعبنا المرابط، والتي كان اَخرها فجر اليوم في مخيم جنين، تؤكد أن الاحتلال يحاول تعويض فشله في إيقاف سلسلة العمليات البطولية التي تضرب عمق العدو في أراضينا المحتلة.

إننا ونحن ننعى بكل فخر واعتزاز الشهداء، نتوجه بأحر التعازي والمواساة، لعوائل وذوي الشهداء الأبطال ولشعبنا الفلسطيني، وندعو بالشفاء العاجل للجرحى الأبطال، ونقول إن دماء الشهداء ستبقى نوراً تضيء طريق الجهاد والمقاومة حتى تحرير كامل أرضنا فلسطين.

الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والخزي والعار للاحتلال والمتخاذلين

وإنه لجهاد نصر او استشهاد

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

الثلاثاء 28 شعبان 1443هـ - 31 مارس 2022م

