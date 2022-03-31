غزة: عقد امتحان استقطاب معلمين للعمل في دولة قطر

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:50 م
31 مارس 2022
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عقدت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة بالتعاون بين الوزارة في الضفة الغربية والسفارة الفلسطينية في دولة قطر ووزارة التعليم القطرية امتحان استقطاب معلمين من قطاع غزة للعمل في دولة قطر الشقيقة.

وعُقد الامتحان في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بحضور وفد من الوزارة ضم أ. رائد صالحية مدير عام الشؤون الإدارية، وم. أسامة يونس مدير عام الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات، وأ. نائل الربعي نائب مدير عام الشئون الإدارية، وحضور أ. عبد الله خضر من دائرة الامتحانات في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، وفريق من المتابعة من الوزارة.

وأكد صالحية أن وزارة التعليم طبقت كافة الإجراءات الفنية والمهنية لإنجاح الامتحان بالصورة المناسبة، لافتاً إلى أنه يقيس الجوانب التخصصية والتربوية للمتقدمين.

وأوضح أنه عقب الامتحان سيجري تنفيذ مقابلات عن بُعد للناجحين، متمنياً التوفيق والتميّز لجميع المتقدمين.

كما أكد صالحية أن الشعب الفلسطيني يُوجه عظيم الشكر والتقدير لدولة قطر الشقيقة أميراً وحكومة وشعباً على ما تُقدمه من خدمات لشعبنا، ومنها مجال استقطاب معلمين للعمل في قطر.

 

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