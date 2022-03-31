داخلية غزة: بدأنا بتطبيق خطة استقبال رمضان وهذه أبرز معالمها

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، إياد البزم: إن أجهزة وزارة الداخلية والأمن الوطني بدأت بتطبيق خطة استقبال رمضان المبارك؛ من أجل توفير الأجواء الملائمة للشهر الكريم، وتسهيل قضاء المواطنين لحاجاتهم وأداء الشعائر.

وأفاد البزم في تصريح صحفي، بأن الخطة ستتركز جهود الأجهزة المختلفة على متابعة حركة الأسواق، وتخفيف الازدحامان المرورية، وتعزيز الإجراءات على الخط الساحلي وكافة الأماكن السياحية مع بدء الشهر الكريم وتزامن قدوم فصل الربيع، وتكثيف متابعة إجراءات السلامة في المنشآت التي تشهد إقبالاً متزايداً خلال الشهر.

وهنأت وزارة الداخلية أبناء شعبنا الفلسطيني، بحلول شهر رمضان المبارك، تدعو المواطنين الكرام إلى التعاون مع الأجهزة الشرطية والأمنية؛ حفاظاً على السلامة العامة وتهيئة أفضل الأجواء خلال الشهر الكريم.