نقابة مربي الدجاج تكشف عن عقد اجتماع هام مع وزارة الزراعة اليوم.. فهل سيتم بحث الأسعار؟

قال رئيس نقابة مربي الدواجن والإنتاج الحيواني في قطاع غزة مروان الحلو: "إن كميات الدجاج ستكفي المستهلكين في رمضان 2022، مشيراً إلى أن خط الانتاج سيعود بشكل طبيعي في أول عشرة أيام من الشهر الفضيل".

وأضاف الحلو في تصريح خاص لوكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، أن سعر كيلو الدجاج سيكون مناسباً للمواطن والمزارع على حد سواء في أول أيام رمضان، متوقعاً أن تنخفض الأسعار وتصل من 10- 11 شيكلًا للمستهلك في النصف الثاني من الشهر المبارك، لأن الأسواق ستشهد وفرة في المنتج، وفق كميات البيض المخصب الذي تم استيرادها إلى القطاع.

وحول نتائج اجتماعه بمسؤول دائرة الرقابة العامة على العمل الحكومي بالمجلس التشريعي د. يحيى العبادسة، بحضور مسؤولين من وزارة الاقتصاد، ومؤسسات المجتمع المدني، وبعض المؤسسات الدولية في مقر المكتب الإعلامي الحكومي، أكد أنه تلقى وعودات بتحسين وضع قطاع الدواجن الذي يعاني من أوضاع سيئة نتيجة الخسائر التي يتلقاها باستمرار، جراء انخفاض أسعار الدجاج مقابل، ارتفاع كبير على تكلفة تربية الدجاج.

وقال الحلو: "سيكون لي لقاء مع وزارة الزراعة اليوم الخميس، لإثبات جديتها من عدمها بالبدء في حل مشكلات ومسببات الإشكاليات التي يعاني منها مربو الدجاج، على قاعدة العمل ضمن سياسات تهدف إلى تغيير السياسة المتبعة من الحكومة اتجاه تنفيذ مطالبنا وأدنى متطلبات مزارعينا".

وأضاف: "كما سنناقش ملف عدم ارتفاع أسعار الدجاج اللاحم والحبش وبيض المائدة على المواطن الذي يعيش وضعاً معيشياً غاية في السوء، إثر الحصار الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ نحو 16 عاماً متواصلاً".

وأعرب عن أمله، بأن يثمر اجتماعه مع مسؤولي وزارة الزراعة، قائلا: "في حال نجح الاجتماع سنشرع فوراً للبدء الفعلي والعملي في اتخاذ قرارات إيجابية اتجاه تحسين قطاع الدواجن بشكل عام في قطاع غزة".

وحول أسعار الأعلاف، توقع بأن ترتفع بشكل تدريجي بدءًا من بداية الشهر المقبل، مشيراً إلى أن الطن ارتفع عن سعره الأصلي نحو 600 شيكل في الفترة الماضية، وهو ما سيدفع ضريبته المستهلك، لأن الغلاء سيطال سعر الدجاج، ويكون فوق القدرة الشرائية للمستهلك.

وناشد رئيس السلطة محمود عباس، ورئيس الحكومة محمد اشتية ووزير المالية شكري بشارة، بأن يتم إعفاء الأعلاف والبيض المخصب من ضريبة الـ 17% ولمدة عام، ستخفض سعر طن العلف نحو 400 شيكل، وهو ما سيعود بالفائدة على المزارع والمستهلك معاً.