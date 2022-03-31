الافراج عن أسير من رام الله قضى 20 عاماً بسجون الاحتلال

أفرجت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الخميس 31 مارس 2022، عن الأسير مجد محمود زيادة (37 عاما) من مدينة رام الله، بعد 20 عاما قضاها في السجون

وأفرج عن الأسير زيادة الذي كان يقبع في سجن "هداريم" من حاجز الجلمة العسكري جنوب جنين شمال الضفة المحتلة، وكان في استقباله عدد من ذويه وأصدقائه.

واعتقل زيادة في 2/4/2022 وأُصدر عليه حكم بالسجن لمدة 30 عاما، وبعد نحو 15 عاما على اعتقاله تم تخفيض مدة حكمه إلى 20 عاما بعد جهود قانونية بذلها محامون.

وفقد زيادة، الابن الوحيد لعائلته، والدته لطفية زيادة عام 2015 بعد صراع طويل خاضته مع المرض، وحرمه الاحتلال من وداعها، إذ كانت تتصدر المسيرات المساندة للأسرى في سجون الاحتلال.

وتمكن مجد خلال سنوات اعتقاله من استكمال دراسته والحصول على درجتي البكالوريوس والماجستير.