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فيديو : مؤثر لحظة وداع عوائل الشهداء في جنين
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:18 م
31 مارس 2022
فيديو : مؤثر لحظة وداع عوائل الشهداء
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