إطلاق حملة رقمية بعنوان "النفير العام" و"جنين تقاوم" دعمًا للمقاومة

أطلق إعلاميون ونشطاء فلسطينيون، مساء اليوم الخميس، حملة على وسائل التواصل الاجتماعي بعنوان "النفير العام" و"جنين تقاوم"؛ دعمًا للمقاومة الفلسطينية في مواجهة عدوان الاحتلال الإسرائيلي.

وتفاعل نشطاء وصحفيون فلسطينيون مع الحملة التي انطلقت بعد إعلان الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد المجاهد زياد النخالة النفير العام بصفوف سرايا القدس في كافة أماكن التواجد؛ وذلك عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لجنين.

وغرد نشطاء وصحفيون فلسطينيون على وسمي #النفير العام و#جنين تقاوم، لافتين إلى أن أبطال جنين يسطرون أروع صور الاستبسال والتصدي للمحتل ويثبتون في كل مرة أنهم شوكة في حلق المحتل وصخرة تتحطم عليها آماله.