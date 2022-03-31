موعد الإجازات الرسمية خلال شهر رمضان 2022 في مصر، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، مواعيد الاجازات الرسمية في مصر خلال شهر رمضان الفضيل، حيث أيام معدودة تفصلنا عن شهر رمضان المعظم لعام 1443 هجريا، والذى بات يتبقى على أول أيامه حوالى 3 أيام وذلك وفقا للحسابات الفلكية، لذلك يقدم لكم فريقنا موعد الإجازات الرسمية خلال شهر رمضان 2022 في مصر.

موعد الإجازات الرسمية خلال شهر رمضان 2022 في مصر

عيد تحرير سيناء:

الإثنين 25 أبريل 2022

الموافق 24 رمضان

شم النسيم:

الإثنين 25 أبريل 2022

الموافق 24 رمضان

عيد العمال:

الأحد 1 مايو 2022

الموافق 30 رمضان