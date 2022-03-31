إصابة مواطن برصاص الاحتلال غرب طولكرم

أصيب شاب بالرصاص الحي في الحوض، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس 31 مارس 2022، في محيط مصانع "جيشوري" "الإسرائيلية" بمحاذاة جدار الضم والتوسع العنصري المقام على أراضي المواطنين غرب طولكرم في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية في المنطقة، أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الشبان، ما أدى لإصابة أحدهم بالرصاص الحي وصفت حالته بالمتوسطة، إلى جانب العشرات بالاختناق.

وكثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري في المنطقة، كما نشرت آلياتها في محيط جدار الضم والتوسع العنصري المقام على أراضي بلدات وقرى الشعراوية شمال طولكرم، في الوقت الذي أغلقت فيه جميع بواباته، ومنعت العمال من التوجه إلى أماكن عملهم داخل أراضي الـ 1948.