أسعار النفط تتراجع لهذه الأسباب

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 5 دولارات للبرميل صباح اليوم الخميس 31 مارس 2022، بفعل أنباء عن أن خطة جريئة يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن تنفيذها.

وستدلي إدارة بايدن بتصريحات في وقت لاحق الخميس من المتوقع أن يعلن الرئيس خلالها الخطة التي تهدف لخفض أسعار البنزين التي وصلت إلى مستويات قياسية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

ومن بين الخطوات المطروحة، تبحث إدارة بايدن سحب نحو مليون برميل يوميا من النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية على مدار عدة أشهر في محاولة لتهدئة أسعار الخام المرتفعة.

أسعار النفط

وبحلول الساعة 0035 بتوقيت جرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 4.71 دولار، بما يعادل 4.2%، إلى 108.58 دولار للبرميل.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5.45 دولار، بما يعادل 5%، إلى 102.74 دولار للبرميل.

وصعدت أسعار النفط حوالي 3% عند التسوية يوم الأربعاء مدفوعة بمخاوف حيال الإمدادات مع تعثر محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا على ما يبدو.

صدمة للمعنويات

وقال ستيفن إنيس، الشريك المدير في إس.بي.آي أسيت ماندجمنت "إنها صدمة للمعنويات، ولكن إذا كان التاريخ الحديث يشير إلى أي شيء، فإن السحب من الاحتياطي سيكون إصلاحا مؤقتا فقط يشبه وضع ضمادة على ساق مكسورة".

وقالت إدارة بايدن في أوائل مارس/آذار إنها ستسحب 30 مليون برميل من احتياطياتها الاستراتيجية، في إطار سحب عالمي يبلغ 60 مليون برميل في محاولة لخفض الأسعار.

يأتي السحب في وقت انخفضت فيه مخزونات النفط الأمريكية 3.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 25 مارس/آذار، متجاوزة توقعات لانخفاض قدره مليون برميل.

وجاء تباطؤ واضح في الطلب مع ارتفاع الإنتاج الأمريكي 100 ألف برميل يوميا إلى 11.7 مليون برميل يوميا بعد جمود عند 11.6 مليون برميل يوميا منذ أوائل فبراير/شباط.