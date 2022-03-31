د. ناصر أبو شريف: لن نتخلى عن واجب المقاومة رغم جرائم الاحتلال

أكد الدكتور ناصر أبو شريف عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، حق شعبنا المشروع في الدفاع عن أنفسهم وأرضهم في وجه الهمجية الصهيونية.

وأضاف الدكتور أبو شريف، أن الاحتلال مستمر في جرائمه وعدوانه الممنهج ضد أبناء شعبنا في كل أماكن توجده، مشيراً إلى الواجب المقدس بالغالي والنفيس للدفاع عن قضيتنا التي لن نتخلى عنها.

واستنكر أبو شريف، مواقف العالم الدجال الذي وصفه بـ"الأعور"، حيث يرى العمليات البطولية التي يعتبرها "إرهابية"، فيما يعمي عينه عن الاحتلال ضد أبناء شعبنا منذ عقود طويلة، مديناً مواقف بعض الدول العربية والإسلامية التي أدانت العمليات البطولية وصمتت عن جرائم الاحتلال.

وأشاد الدكتور ناصر، بصمود أهلنا في الضفة والقدس وجنين، وإشعال نار المواجهة والانتفاضة في وجه المحتل، ومباركاً دور أبناء حركة الجهاد الإسلامي الذين يشكلون طليعة معركة المقاومة والتحرير، والسباقين في المنعطفات التاريخية لشعبنا.