إصابات بين صفوف الأسرى في قسم (4) في سجن "مجدو" بعد اقتحام واسع نفّذته قوات القمع

قال نادي الأسير ووفقًا لمعلومات أولية أن قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال نفذت يوم أمس اقتحام واسع لقسم (4) في سجن "مجدو"، خلاله أصيب أربعة أسرى، حيث اعتدت عليهم بالضرب المبرح، ونكّلت بهم.

وأضاف نادي الأسير، أن إدارة سجن "مجدو" فرضت عقوبات عليهم، تمثلت بحرمانهم من الأجهزة الكهربائية، والزيارة لمدة ثلاثة أشهر.

ولفت نادي الأسير، إلى أن إدارة سجون الاحتلال صعّدت من عمليات القمع في عدة سجون خلال الأشهر الماضية، والتي تُشكل أبرز الأدوات التنكيلية الممنهجة التي تستخدمها بهدف فرض المزيد من السيطرة على الأسرى والتنكيل بهم.

من الجدير ذكره أن سجن "مجدو" يعتبر من السجون المركزية من حيث عدد الأسرى، علمًا أنّ عدد الأسرى الإجمالي في سجون الاحتلال قرابة (4400)، بينهم (32) أسيرة، ونحو (160) طفلاً.