والد الشهيد ضياء حمارشة :الاحتلال أخذ قياسات المنزل وتصرف بحقد خلال الاقتحام

قال والد الشهيد ضياء حمارشة منفذ عملية "بني براك" اليوم الخميس 31مارس 2022 : "إن الاحتلال أخذ قياسات المنزل مساء أمس، واقتحموا المنزل فجر اليوم وعاثوا الخراب والدمار ، موضحاً انه واضح من تصرفاتهم غلهم وحقدهم وشعورهم بالهزيمة.

وبين والد الشهيد حمارشة "ضياء نجلي عاش واستشهد وهو رجل، وكان محبوباً من كل الناس يحترم الجميع، وأنا أرفع رأسي فيه لأنني والد رجل".

وتابع "الأوضاع متوترة في محيط بيتي ونحن نتوقع كل شيء ونتحمله بإذن الله".

ويشار إلى أن الشهيد ضياء حمارشة نفذ مساء الثلاثاء، عمليتي إطلاق نار متتابعتين في مستوطنة بني براك قرب تل أبيب ، مما أدى لقتل 4 مستوطنين وشرطي إسرائيلي وأصيب آخرون.