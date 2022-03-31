رابط الاستعلام عن نتائج امتحانات التوظيف عبر موقع ديوان الموظفين 2022 بالأسماء- نتائج امتحانات التوظيف في غزة وظيفة معلم جديد 31 مارس 2022

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نتائج الوظائف التعليمية بغزة على موقع ديوان الموظفين بالأسماء

رابط الاستعلام عن نتائج امتحانات التوظيف عبر موقع ديوان الموظفين وظيفة معلم جديد 2022- نتائج امتحانات التوظيف في غزة وظيفة معلم جديد 31 مارس 2022 بالاسماء

وأعلنت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة اليوم الخميس، نتائج امتحانات التوظيف للتخصصات التعليمية لوظيفة معلم جديد لعام 2022، وذلك للتخصصات التالية:

اللغة للعربية

التربية الإسلامية.

اللغة الإنجليزية.

الاجتماعيات.

الجغرافيا.

التاريخ.

الرياضيات.

الفيزياء.

العلوم العامة.

الكيمياء.

الأحياء.

التربية الفنية.

التربية الرياضية.

التربية ابتدائي (التعليم الأساسي).

تربية تكنولوجيا.

حاسوب وتكنولوجيا معلومات.

علم مكتبات.

تربية خاصة.

إرشاد تربوي.

رابط الاستعلام عن نتائج امتحانات التوظيف عبر موقع ديوان الموظفين وظيفة معلم جديد 2022- نتائج امتحانات التوظيف في غزة وظيفة معلم جديد 31 مارس 2022

ودعت وزارة التربية والتعليم في بيانها الذي وصل منصة المتقدمون نسخة عنه، أنه بإمكان المتقدمين الاستعلام عن نتيجتهم في الامتحان عبر الرابط التالي:

كما وأعلنت وزارة التربية والتعليم محكات القبول للتخصصات التعليمية (درجات المرور للمقابلات للوظائف التعليمة بحسب مادة الامتحان) بالضغط هنا أو كما يلي:

الجدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، عقدت امتحان التوظيف للتخصصات التعليمية (معلم جديد 2022)، يوم الأربعاء الماضي 2022/03/23م، حيث تقدم 33900 خريج وخريجة لامتحانات الوظائف التدريسية لهذا العام، وذلك ضمن معايير وإجراءات اختيار المعلمين الجدد التي تم تحديدها بالتعاون مع ديوان الموظفين.

وأضافت الوزارة أن المتقدمين للامتحان تم توزيعهم على 19 تخصصًا في 97 لجنة بمدارس مديريات التربية والتعليم على مستوى القطاع.

رابط الاستعلام عن نتائج امتحانات التوظيف عبر موقع ديوان الموظفين وظيفة معلم جديد 2022- نتائج امتحانات التوظيف في غزة وظيفة معلم جديد 31 مارس 2022

للاستعلام عن نتيجتك ادخل إلى رابط نظام الدخول الموحد اضغط هنـــــــــــــا

للدخول إلى رابط موقع ديوان الموظفين اضغط هنا

تنويه: سيتم فتح رابط الاستعلام عن نتائج امتحانات التوظيف في قطاع غزة الساعة 12.