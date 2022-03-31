مباحث التموين تضبط 5 أطنان مواد غذائية فاسدة وتوقف تاجرين تلاعبا بالأسعار

ضبطت دائرة مباحث التموين في قطاع غزة، 5 أطنان من المواد الغذائية الفاسدة لمخالفتها الشروط والمواصفات الصحّية.

جاء ذلك خلال جولةٍ تفتيشية ورقابية مشتركة برفقة اللجنة الغذائية بوزارة الاقتصاد الوطني على المخابز والمخازن التجارية بمحافظة غزة.

كما، أوقفت دائرة مباحث التموين في المحافظة الوسطى اثنين من التجار، وذلك لعدم التزامهما بتسعيرة بيع السلع والمواد التموينية المُقرة من قبل الجهات المختصة بوزارة الاقتصاد الوطني.

من جانبها، حررّت دائرة مباحث التموين بشرطة محافظة شمال غزة محضر ضبط لأحد المخابز لعدم التزامه بالشروط الصحية، وذلك خلال جولة رقابية مشتركة على مخابز ومخازن المواد التموينية بالمحافظة.

ولفتت دائرة مباحث التموين بالمباحث العامة إلى أنه تم إحالة ملفات القضايا إلى الدائرة القانونية في وزارة الاقتصاد الوطني لاستكمال الإجراءات القانونية بحق المخالفين حسب الأصول.