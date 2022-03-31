قرار قضائي يسمح بتجديد الزيارات لأطفال الأسرى الفلسطينيين

قررت مصلحة سجون الاحتلال، اليوم الخميس 31 مارس 2022، أن تستأنف السماح بزيارات الأطفال الفلسطينيين المعتقلين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزّة، لذويهم الأسرى في سجون الاحتلال وذلك بعد الالتماس الذي قدّمه مركز الدفاع عن الفرد – “هموكيد” للمحكمة.

وتقرر تجديد الزيارات للأطفال بعد عامين حظرت فيهما مصلحة السجون ذلك، بسبب القيود التي فرضتها في أعقاب انتشار جائحة كورونا.

ويأتي إعلان مصلحة السجون في أعقاب التماسٍ قدّمه مركز "هموكيد" نيابة عن الأسير فادي غانم، من سكان بيرزيت في محافظة رام الله، وهو معتقل إداريًا لمدة تزيد عن عام ونصف، ولم ير غانم ابنته منذ اعتقاله في آب 2020، كما لم ير أبدًا طفله الرضيع الذي ولد بعد أيام قليلة من اعتقاله.