بالصور التربية والتعليم تنظم سلسلة فعاليات في ذكرى يوم الأرض

أحيت وزارة التربية والتعليم العالي في كافة مديريات قطاع غزة، ذكرى يوم الأرض، بسلسلة فعاليات، رفُعت خلالها شعارات حب الوطن والأرض.

ونظمت وزارة التربية والتعليم العالي بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم- شرق غزة مسيرًا كشفيًا كبيرًا وسط مدينة غزة تحت عنوان “هذه أرضي”، وذلك بمناسبة إحياء ذكرى يوم الأرض الخالد الذي يصادف الثلاثين من مارس من كل عام.





فيما أحيت وزارة التعليم في مديرية شرق خانيونس، يوم الأرض بمهرجان ومسير كشفي كبير .

وأكد أ. سعيد قديح؛ مدير التربية التعليم بشرق خانيونس أن إحياء ذكرى يوم الأرض”46″يجدد فينا اليقين باستعادة أرضنا كاملة، ويؤكد تمسكنا بحقوقنا ووطننا فلسطين، فيوم الأرض في ذكراه ال46 يوم وطني يشارك في إحيائه الكل الفلسطيني على اختلاف توجهاته وأطيافه، مبينًا أن هذا المهرجان الكبير يأتي منسجمًا مع خطة الوزارة في تعزيز القيم والثوابت الفلسطينية وزرع هذه القيم في نفوس وعقول الأجيال.

جاء ذلك خلال المهرجان الحاشد لإحياء ذكرى يوم الأرض الذي نظمته مديرية شرق خان يونس، بحضور م. مازن الخطيب مدير عام الأنشطة، وأ. أحمد عايش النجار مدير عام وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي، وأ. عبد الغني الشيخ مدير الدائرة الرياضية بالوزارة، وأ. فاطمة الخالدي مدير الدائرة الفنية، وأ. منار أبو خاطر مدير الدائرة الإدارية، ورؤساء الأقسام والعاملين بالمديرية، وممثلين عن القوى الوطنية والإسلامية، ووفد من المجلس الأعلى لأولياء الأمور بشرق خان يونس، وعدد من رؤساء البلديات بشرق خان يونس، ومديري ومديرات المدارس، ولفيف من الوجهاء وفعاليات المجتمع المحلي، ووجهاء المنطقة الشرقية.





وفي ختام كلمته أشاد قديح بجهود كل من ساهم في إنجاح هذا المهرجان، موجهاً الشكر لجهود الشرطة الفلسطينية في تأمين المسير الكشفي والمهرجان.

من جانبه أكد الخطيب أن هذه الفعاليات تأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم من خلال برنامج القيم بهدف زراعة وغرس حب الأرض والوطن في نفوس الطلبة، مبيناً أن الوزارة أطلقت برنامجًا خاصًا لإحياء ذكرى يوم الأرض.

كما ثمَّن الخطيب جهود مديرية شرق خان يونس في تنظيم هذا المسير الكشفي المميز والمهرجان الكبير، حيث أبدعت المديرية في تنظيم هذا المهرجان، والفقرات الفنية التي قدمتها الفرق الكشفية لغرس قيمة حب الأرض والوطن عند الطلبة؛ والتي توّجت بهذا العرض والمهرجان المهيب.





وكانت مديرية شرق خان يونس قد سبقت الحفل بتنظيم مسير كشفي كبير لتعزيز قيمة حب الوطن والأرض لدى طلبة المدارس والمجتمع، حيث انطلق المسير الكشفي من مدرسة عبسان الأساسية، مروراً بالشارع العام وصولاً إلى دوار الساقية ببلدة عبسان الكبيرة، بمشاركة القادة الكشفيين والأشبال والزهرات.

وقد رفُعت شعارات حب الوطن والأرض في الذكرى ال 46 ليوم الأرض، ومن تم استمع الجميع لكلمة لرئيس بلدية عبسان الكبيرة د. أنور أبو ظريفة والتي تحدث فيها عن التضحية بالغالي والنفيس للمحافظة على ثرى فلسطين وتحريره.

كما بيَّن أبو ظريفة أن الشعب الفلسطيني جسَّد أسطورة في حب الأرض والدفاع عنها؛ فلدينا الشهداء الذين سقوا هذه الأرض بدمائهم والجرحى والأسرى الذين ما زالوا يعانون من أجل هذه الأرض.

وفي ختام الحفل قام الحضور بافتتاح معرض التراث والمشغولات التي أنتجها طلبة الكشافة والمدارس في شرق خان يونس.





خرائط فلسطين ومعرض فني

كما وزعت، وزارة التربية والتعليم العالي بغزة وبالتعاون مع هيئة أرض فلسطين خرائط فلسطين على المدارس.

كما أحيت وزارة التعليم بغزة ذكرى يوم الأرض من خلال فعالية ومعرض فني في مدرسة أسماء بنت أبي بكر الأساسية بمديرية تعليم غرب غزة.





وذلك بمشاركة النواب في المجلس التشريعي الفلسطيني د. يوسف الشرافي ود. مشير المصري ومدير تعليم غرب غزة أ. حمدي الدلو، وحضور ممثلين عن المجتمع المحلي.

وفي مدرسة الشهيد إبراهيم المقادمة الثانوية للبنين بمديرية الوسطى نظم الطلاب مهرجان " يوم الأرض" وافتتحت جدارية الطريق للقدس.











