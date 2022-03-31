كم عدد ساعات الصيام في السعودية رمضان 2022، حيث يبحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية، عن كم عدد ساعات الصيام في السعودية رمضان 2022، كما لاحظ فريق وكالة فلسطين اليوم الاخبارية زيادة البحث عبر محركات جوجل عن كم عدد ساعات الصيام في السعودية رمضان 2022، ذلك قررنا أن نقدم لكم المعلومات الكاملة عن كم عدد ساعات الصيام في السعودية رمضان 2022.
كم عدد ساعات الصيام في السعودية رمضان 2022-1443هـ
- مكة المكرمة تصل إلى 14 ساعة و7 دقائق.
- الرياض تعادل 14 ساعة و42 دقيقة.
- الباحة تصل إلى 14 ساعة و29 دقيقة.
- جازان تعادل 14 ساعة و17 دقيقة.
- نجران تصل إلى 14 ساعة و19 دقيقة.
- جدة تعادل 14 ساعة و33 دقيقة.
- الدمام تصل إلى 14 ساعة و57 دقيقة.
- تبوك تصل إلى 15 ساعة و7 دقائق.
- بريدة تصل لما يعادل الـ 14 ساعة و57 دقيقة.
- طريف تعادل 15 ساعة و24 دقيقة.
- عرعر تعادل 15 ساعة و20 دقيقة.
- المدينة المنورة تصل ساعات الصيام فيها إلى 14 ساعة و48 دقيقة.
- حائل تصل إلى 15 ساعة و2 دقيقة.
-