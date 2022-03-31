مستوطنون يطلقون الرصاص على المواطنين جنوب بيت لحم

أطلق مستوطنون، صباح اليوم الخميس 31 مارس 2022، الرصاص الحي على مركبات المواطنين المارة عبر الشارع الاستيطاني رقم 60، جنوب بيت لحم.

وذكرت مصادر محلية، أن مجموعة من مستوطني "مجدال عوز" المقامة على أراضي المواطنين، أطلقت الرصاص صوب مركبات المواطنين على الشارع الاستيطاني "60"، دون ان يبلغ عن إصابات.

واستشهد فلسطيني برصاص الاحتلال "الإسرائيلي"، فيما أُصيب 4 مستوطنين خلال تنفيذ عملية طعن في محطة الحافلات بالقرب من مستوطنة "غوش عتصيون" جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر عبرية، بإصابة مستوطن جراء تنفيذ طعن قرب مستوطنة "غوش عتصيون" جنوبي بيت لحم، فيما تم اعتقال المنفذ.

وفي التفاصيل، زعم إعلام الاحتلال، أن فلسطيني صعد إلى حافلة للمستوطنين في "جوش عتصيون" جنوب الضفة الغربية وهو يحمل مفك، وقام بطعن مستوطن وإصابته بجراح متوسطة، وتم إطلاق النار على المنفذ والسيطرة عليه.