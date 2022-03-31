بالصور شروط منصة ابشر للحصول على جواز السفر السعودي 2022- تحميل مباشر تطبيق أبشر للخدمات الالكترونية في السعودية2022- 1443هـ

شروط منصة ابشر للحصول على جواز السفر السعودي 2022- تحميل مباشر تطبيق أبشر للخدمات الالكترونية في السعودية 1443هـ، حيث يبحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية، عن شروط منصة ابشر للحصول على جواز السفر السعودي- تحميل مباشر تطبيق أبشر للخدمات الالكترونية في السعودية2020، كما لاحظ فريق وكالة فلسطين اليوم الاخبارية زيادة البحث عبر محركات جوجل عن الجواز السعودي، ذلك قررنا أن نقدم لكم المعلومات الكاملة عن شروط منصة ابشر للحصول على جواز السفر السعودي 2022- تحميل مباشر تطبيق أبشر للخدمات الالكترونية في السعودية 1443هـ.

شروط منصة ابشر للحصول على جواز السفر السعودي 2022- تحميل مباشر تطبيق أبشر للخدمات الالكترونية في السعودية 1443هـ



وتعد منصة أبشر للخدمات الالكترونية من أهم الخطوات للحصول على جواز السفر الإلكتروني، وذلك لأنها السبيل للحصول على موعد من مكتب الجوازات، وبدون ذلك الموعد لا يمكن ملء نموذج طلب جواز، لذا سهلت الحكومة التعامل معه وبموجبه يتم تسهيل إجراءات الحصول على جواز السفر السعودي بالمواصفات الجديدة.

شروط منصة ابشر للحصول على جواز السفر السعودي 2022- تحميل مباشر تطبيق أبشر للخدمات الالكترونية في السعودية 1443هـ

ووضعت المنصة بعض الشروط الخاصة بالحصول على الجواز والتي يجب توافرها في المستفيد لنيل تلك الخدمة، ومن بينها التالي:

أن تكون بطاقة الهوية تكون سارية الصلاحية. تسديد كافة الرسوم الخاصة بالجواز للحصول عليه. توافر الصورة والبصمة الخاصة بالمستفيد في وزارة الداخلية السعودية. عدم وجود طلبات لجوازات سفر أخرى خاصة بالمستفيد. أن تكون من حاملي الجنسية السعودية، ومتواجد في السعودية. في حال كان المتقدم للحصول على الجواز قد وصل وتجاوز عُمر 21 عام عليه إحضار بطاقة العائلة الأصلية وصورة منها. الشخص البالغ سن 15 عام يجب عليه عند التقديم إحضار بطاقة الهوية الخاصة به. ذهاب المتقدم شخصيًا بالطلب إلى المكتب أو وليَّ أمره وذلك يمكن أن يتم فقط في حال إصدار جواز سفر للقصر أو النساء حيث إنه من غير المقبول تفويض أشخاص في التقديمات.





تحميل مباشر تطبيق أبشر للخدمات الالكترونية في السعودية

ويعد تطبيق أبشر، البرنامج الرسمي للخدمات الالكترونية للأفراد والتي تقدم عبر منصة أبشر الإلكترونية في المملكة العربية السعودية.

كما يدعم تطبيق أبشر اللغتين العربية والانجليزية، ويتيح لك الاستفادة من العديد من الخدمات المقدمة عبر التطبيق للأفراد من مواطنين و مقيمين.

وجرى تصميم وتطوير تطبيق أبشر مع مراعاة دقيقة للخصوصية ومعايير الحماية الأمنية، حتى تتمكن من استعراض بياناتك الشخصية بأمان، وكذلك بيانات أفراد عائلتك والمقيمين على كفالتك. وتستطيع أيضا اجراء العديد من الخدمات الالكترونية.





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