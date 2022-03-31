القيادي عدنان: الاحتلال يُحاول ترميم صورته التي هشمها الفدائيون مؤخراً

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي المُحرر خضر عدنان، اليوم الخميس 31/3/2022، أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يُحاول ترميم صورته التي هشمها الفدائيون مؤخراً في النقب والخضيرة و"تل أبيب".

ودعا، القيادي عدنان تعقيباً على اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين، السلطة لرفع يدها الغليظة عن مقاومي جنين ومخيمها وإطلاق سراح المعتقلين منهم بسجونها وإيقاف الملاحقات لهم والتحقيقات معهم.

وشدد القيادي عدنان على أن الاحتلال في ذروة تركيزه على مخيم جنين، فاجأه أبناء القدس والجلزون ويعبد والسبع وأم الفحم، مبيناً أن الاحتلال بتنظيمه اقتحام الأحمق بن غفير المسجد الأقصى المبارك، يُحرض أكثر لمقاومته وغضب شعبنا.

وبين القيادي عدنان، أن الاحتلال أطلق النار بشكل هستيري ضد أبناء مخيم جنين البطل لتعويض فشله باعتقال المقاومين.

ونعى إلى جماهير شعبنا وأبناء أمتنا من استشهد اليوم ويُستشهد على أرض فلسطين المباركة.

واستنكر موقف المطبعين العرب في قمة النقب وكل من يدين مقاومة شعبنا، على وقع ارتقاء الشهداء وسيل الدم من شعبنا وتدنيس أقصانا ومقدساتنا.