مواصفات الجواز السعودي الجديد 2022-1443هـ، حيث يبحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية، عن مواصفات ومميزات جواز السفر السعودي، كما لاحظ فريق وكالة فلسطين اليوم الاخبارية زيادة البحث عبر محركات جوجل عن الجواز السعودي، ذلك قررنا أن نقدم لكم المعلومات الكاملة عن امواصفات الجواز السعودي الجديد 2022-1443هـ.

مواصفات الجواز السعودي الجديد 2022-1443هـ



وكشف أحد كبار مسؤولي السعودية عن مواصفات الجواز الجديد السعودي 2022 والذي حمل المميزات الأمنية الهامة التي يبحث عنها كافة المواطنين صادرًا عن المديرية العامة للجوازات بالتعاون مع وزارة المالية والذكاء الاصطناعي وهيئة البيانات، هذا التعاون ما جعله مميز وحاملًا صفات جمة سوف نوضحها لكم فيما يلي.

مميزات الجواز السعودي الجديد 2020

وهناك عدة مميزت لجواز السفر السعودي الجديد، حيث يعد التطور هو سمة العصور، وهذا ما تحرص المملكة دائمًا على تحقيقه، فقد تميزت بكونها أكثر الدول مواكبة للتطور التكنولوجي، ومن آخر التحديثات التي تُثبت ذلك ما أعلن عن صدوره وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف من جواز سفر جديد إلكتروني يحمل المواصفات الأمنية المطلوبة والمزيد من مواصفات أخرى.

ويتميز جواز السفر السعودي بالعديد من السمات واهمها:



مزود بشريحة إلكترونية تحافظ على مستوى الحماية المطلوب للمالك بل وترتقي به، حيث تحتوي على المعلومات الشخصية.

يحتوي على الصور الشخصية الخاصة بصاحب الجواز.

يتمتع بخاصية حديثة متمثلة في القراءة الآلية والتي تتم عبر البوابات الذكية، كما يتوفر به خاصية التحقق الرقمي.

ملائمة التصميم مع المتطلبات الخاصة بمنظمة الطيران المدني الدولي.

يوجد في جواز السفر صورة شخصية ملونة لصاحبه توضع على الصفحة الأولى منه، ومزودة بتقنية أمنية مطورة.

يحتوي أهم المعالم التاريخية والحضارية وذلك كان يهدف الربط بين الماضي والحاضر والمستقبل.

يوجد على الجواز الصورة الشخصية لصاحبه والتي يتم وضعها بتقنية حديثة متمثلة في الحفر بالليزر وهي من أحدث التقنيات والغير قابلة للإزالة.

الصفحة الموجود بها بيانات صاحب الجواز مصنوع من البولي كربونيت.

الأسلوب المتبع في صناعة الجواز تميز بأنه مصنوع بمواصفات تتناسب مع المتطلبات الخاصة بمنظمة الطيران المدني الدولي.

تستطيع الحصول على هذا الجواز من خلال أخذ موعد من الوزارة على منصة أبشر، مع مراعاة جلب كافة الوثائق والأوراق الرسمية الهامة المطلوبة التي تتيح فرصة الحصول عليه.

طريقة استخراج جواز السفر الإلكتروني السعودي 1443هـ

من خلال ما تم الإعلان عنه في مديرية الجوازات العامة بالسعودية عن انطلاق جواز سفر سعودي جديد بمواصفات حديثة قامت بتوضيح إمكانية الحصول عليه من خلال بعض الخطوات الإلكترونية البسيطة، والتي تتمثل فيما يلي:

1. ادخل على منصة أبشر من خلال الضغط هنا absher.sa/portal.

2. سجل الدخول من خلال الحساب الشخصي الخاص بك أو حساب المستفيد بالضغط على أفراد لتظهر لك الصفحة الرسمية لتسجيل الدخول.

3. اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور.

4. اضغط على تسجيل الدخول.

5. احجز موعد في مصلحة الجوازات التابع لها.

6. توجه إلى مكتب الجوازات بناءً على الموعد المُحدد إلكترونيًا.

7. قدم طلب على إصدار جواز السفر الإلكتروني.

8. احرص على إحضار جواز السفر الشخصي القديم عند الذهاب إلى مصلحة الجوازات.

9. راجع كافة البيانات الخاصة بطلب الحصول على الجواز وتأكد من كونها صحيحة قبل تسليم النموذج مع الأوراق المطلوبة.

المستندات المطلوبة للحصول على جواز السفر السعودي الجديد 2020





يجب إرفاق بعض الأوراق الهامة من أجل الحصول على جواز السفر السعودي الجديد والتي يجب إحضارها في موعد الذهاب إلى مكتب الجوازات، وهي:

• بطاقة الهوية.

• جواز السفر القديم.

• 2 صورة شخصية بالزي السعودي مقاس 4×6

• عليك الانتظار فترة لا تزيد عن 3 أيام لكي يتم توصيل جواز السفر الإلكتروني.

شروط منصة أبشر لامتلاك جواز السفر السعودي

تُمثل منصة أبشر الجزء الهام والذي لا بُد من وجوده في حال الرغبة بالحصول على جواز السفر الإلكتروني، وذلك لأنها السبيل للحصول على موعد من مكتب الجوازات، وبدون ذلك الموعد لا يمكن ملء نموذج طلب جواز، لذا سهلت الحكومة التعامل معه وبموجبه يتم تسهيل إجراءات الحصول على جواز السفر السعودي بالمواصفات الجديدة.

لكن وضعت المنصة بعض الشروط الخاصة بالحصول على الجواز والتي يجب توافرها في المستفيد لنيل تلك الخدمة، ومن بينها ما يلي:

• بطاقة الهوية تكون سارية الصلاحية.

• يجب القيام بتسديد كافة الرسوم الخاصة بالجواز للحصول عليه.

• لا بُد من توافر الصورة والبصمة الخاصة بالمستفيد في وزارة الداخلية السعودية.

• أهم الشروط الواجب توافرها عدم وجود طلبات لجوازات سفر أخرى خاصة بالمستفيد.

• يجب أن يكون من حاملي الجنسية السعودية، بل ويكون متواجدًا في المملكة.

• في حال كان المتقدم للحصول على الجواز قد وصل وتجاوز عُمر 21 عام عليه إحضار بطاقة العائلة الأصلية وصورة منها.

• الشخص البالغ سن 15 عام يجب عليه عند التقديم إحضار بطاقة الهوية الخاصة به.

• ذهاب المتقدم شخصيًا بالطلب إلى المكتب أو وليَّ أمره وذلك يمكن أن يتم فقط في حال إصدار جواز سفر للقصر أو النساء حيث إنه من غير المقبول تفويض أشخاص في التقديمات.

رسوم جواز السفر السعودي الجديد

تختلف الرسوم المدفوعة لجواز السفر حسب المدة المستغرقة له، وذلك ما سوف نحرص على توضيحه بينما نتحدث عن سمات جواز السفر السعودي الإلكتروني، وهي:

المدة الرسوم

5 سنوات 300 ريالًا سعوديًا.

10 سنوات 600 ريالًا سعوديًا.

عند استلام جواز السفر السعودي الجديد 2022 بالسمات الجديدة يجب على المستفيد أن يحضر ليستلمها شخصيًا للتوقيع على الصورة الشخصية الملصقة على جواز السفر مع كتابة التاريخ والمصدر والرقم.



