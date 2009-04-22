جمعية رعاية الطفل والأم في طولكرم تكرم الأسرى ذوي الأحكام العالية

فلسطين اليوم-طولكرم

كرّمت جمعية رعاية الطفل والأم، بالتعاون مع نادي الأسير في محافظة طولكرم، اليوم، الأسرى ذوي الأحكام العالية القابعين في سجون الاحتلال من أبناء المحافظة، وذلك في حفل أقامته في المدينة، تحت رعاية المحافظ طلال دويكات.

وحضر الحفل الذي أقيم على شرف يوم الأسير الفلسطيني، طلال دويكات والعميد مصباح البابا قائد المنطقة، وقادة الأجهزة الأمنية وممثلي المؤسسات الرسمية، وفصائل العمل الوطني، ورئيسة وأعضاء الهيئة الإدارية للجمعية، ومديرة نادي الأسير في طولكرم حليمة إرميلات، وأهالي الأسرى المكرّمين.

واشتمل الحفل على كلمات دعت إلى التفاعل مع مناسبة يوم الأسير الفلسطيني، والالتفاف حول الأسرى وقضيتهم، ودعم صمودهم، مطالبين المؤسسات الدولية والحقوقية والإنسانية بالضغط على الجانب الإسرائيلي للتخفيف من معاناة الأسرى وإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.وتخلل الحفل فقرات فنية وأغاني ودبكة شعبية قدمها أبناء الأسرى ومؤسسات كرمية، وتوزيع الدروع على أهالي الأسرى المكرّمين.