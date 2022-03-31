بالأسماء: الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الأربعاء 31 مارس 2022 حملة مداهمات واعتقالات طالت عدداً من المواطنين بالضفة والقدس المحتلتين.
وعرف من المعتقلين حتى اللحظة:
1. المحرر معاوية سفيان أبو ليلى- سلفيت
2. المحرر مجاهد أيمن القواسمي- الخليل
3. سند سوالمة- مخيم الفارعة بطوباس
4. محمد وائل دعاجنة- مخيم عايدة شمال بيت لحم
5. عبادة قنيص- مخيم عايدة
6. يونس حساسنة- العبيدية شرق بيت لحم
7. أحمد أكرم الصرعاوي- مخيم قلنديا شمال القدس
8. بلال يوسف مناصرة- مخيم قلنديا
9. راشد ارشيدات- سالم شرق نابلس
10. مراد صالح عيسى- سالم
11. حمدي صالح عيسى- سالم
12. نور أحمد عيسى- سالم
13. إيهاب جمال عودة- عزون شرق قلقيلية
14. مفيد عبد الله سليمان- النبي إلياس شرق قلقيلية