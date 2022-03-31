بالأسماء: الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة والقدس

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:03 ص
31 مارس 2022
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شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الأربعاء 31 مارس 2022 حملة مداهمات واعتقالات طالت عدداً من المواطنين بالضفة والقدس المحتلتين.

وعرف من المعتقلين حتى اللحظة:

1. المحرر معاوية سفيان أبو ليلى- سلفيت

2. المحرر مجاهد أيمن القواسمي- الخليل

3. سند سوالمة- مخيم الفارعة بطوباس

4. محمد وائل دعاجنة- مخيم عايدة شمال بيت لحم

5. عبادة قنيص- مخيم عايدة

6. يونس حساسنة- العبيدية شرق بيت لحم

7. أحمد أكرم الصرعاوي- مخيم قلنديا شمال القدس

8. بلال يوسف مناصرة- مخيم قلنديا

9. راشد ارشيدات- سالم شرق نابلس

10. مراد صالح عيسى- سالم

11. حمدي صالح عيسى- سالم

12. نور أحمد عيسى- سالم

13. إيهاب جمال عودة- عزون شرق قلقيلية

14. مفيد عبد الله سليمان- النبي إلياس شرق قلقيلية

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