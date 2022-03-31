طقس فلسطين: الحرارة أعلى من معدلها السنوي بحدود 6 درجات

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس 31 مارس 2022، أن يكون الجو غائماً جزئياً جافا وحارا ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وكان الراصد الجوي ليث العلامي، توقع مساء أمس الأربعاء 30 مارس 2022، الحالة الجوية لطقس فلسطين ليومي الخميس والجمعة.

وأشار الراصد العلامي في تصريح له إلى ارتفاع آخر على الحرارة غداً الخميس، يتلوه ارتفاعات واضحة ومتسارعة وطقس أكثر حرارة منذ الجمعة وخلال بداية الأسبوع المُقبل.