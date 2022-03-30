سعر الذهب في الأردن اليوم الخميس 31 مارس 2022، حيث يرفق لكم فريق وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، سعر الذهب في المملكة الاردنية الهاشمية، حيث انخفضت أسعار الذهب في أسواق الأردن، بعد أن بدأت اسواق المال فى الاردن يومها بصعود مريح للأسواق والمستثمرين فى اسواق الذهب فى الأردن مما أعطى انطباعا ايجابيا عن مسار اليوم فى سعر الذهب، لذلك قرر فريقنا ان يقدم لكم سعر الذهب في الاردن.

سعر الذهب في الأردن اليوم الخميس 31 مارس 2022

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وإليكم آخر أسعار المعدن الأصفر في أسواق الصاغة في الأردن الآن بعد تسجيل الهبوط فى الأسعار وهذه الأسعار تحسب دون حساب لمصنعية الصاغة وهي أسعار اليوم الخميس 31 مارس في الأردن، كالتالي:



