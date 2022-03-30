نصائح لإنقاص وزنك في رمضان دون ريجيم

أيام قليلة ويهل علينا شهر رمضان المبارك، وهو ما يعتبره عدد كبير من الصائمين فرصة للتخلص من الوزن الزائد، ولذلك نقدم لكم في المقال التالي أبرز الحيل التي تساعدكم من دون مجهود كبير ومن دون ريجيم معين على إقاص الوزن خلال شهر رمضان 2022.

نصائح لإنقاص الوزن في رمضان

تناول الطعام ببطء وهذا أمر أساسي لفقدان الوزن.

الابتعاد عن الملح.

تناول كميات كافية من الماء مما يساعد في الشعور بالشبع.

الاعتماد على الأكل الصحي المسلوق أو المشوي.

ضم المأكولات التي تحتوي الكربوهيدرات المعقدة إلا وجباتك لأنها تحتوي على الألياف التي تشعرك بالشبع لفترة أطول كالخبز الكامل والقمح والشوفان، البرغل والأرز البني.

تجنب المقالي.

تجنب الأغذية الغنية بالسكر والدهون واستبدالها بالفواكه المجففة.

تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين.

بدء الوجبات بسلطات تساعد على الشبع.

الإكثار من شرب السوائل.

تحديد كمية الطعام وتقسيمه في الصحن مما يساهم نفسياً بظن الفرد أنه نال الكمية اللازمة.

ترتيب موعد أخذ الوجبات وتقسيمها إلى 3 أو 4 وجبات (الإفطار، وجبتين خفيفتين ووجبة السحور).

يجب كسر ​الصيام​ بكوب ماء و3 حبات من التمر.