جنين: تواصل الوقفات المطالبة باسترداد جثامين الشهداء واسناداً للأسرى

واصل ذوو الشهداء والأسرى وأسرى محررون، ومتضامنون من جنين ومخيمها، مساء اليوم الأربعاء، تنظيم الوقفات داخل الخيمة بمدينة جنين، المطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى سلطات الاحتلال، ودعما وإسنادا للأسرى المرضى والحركة الأسيرة.

وأكد المشاركون الاستمرار في تنظيم الوقفات الداعمة والمساندة للحركة الأسيرة، وحتى يتم استرداد جثامين أبنائهم.

وطالبوا أحرار العالم والمؤسسات الدولية والإنسانية، وعلى رأسها منظمة الصليب الأحمر، بالضغط على سلطات الاحتلال من أجل تسليم جثامين الشهداء المحتجزة في ثلاجات الاحتلال، والعمل على إطلاق سراح الأسرى خاصة المرضى حتى يتم تبييض السجون.