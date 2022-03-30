امساكية شهر رمضان في الأردن عمان اربد مأدبا 2022-1443هـ

امساكية شهر رمضان في الأردن 2022-1443هـ، يبدأ المسلمون البحث عن امساكية شهر رمضان المبارك للعام الجاري 1443 هجري، فلم يتبقى سوى أسبوع على حلوله، وكل المسلمون متشوقون لاستقبال الزائر الجميل، استثمار أيامه الثلاثين في الصلوات والطاعات والأدعية وكل الأعمال الصالحة، ففي هذا الشهر الفضيل تتضاعف الحسنات والأجر، لهذا يلجأ المسلمون في كل بقاع الأرض إلى العبادات المفروضة في هذه الأيام المبارك، وإلى أدار السنن عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لهذا هو شهر يعد من أفضل شهور السنة، ويستثمره المسلمون على أكمل وجه.

امساكية شهر رمضان في الأردن 2022-1443هـ

وفي هذه الأيام من كل عام يبدأ المسلمون في الأردن في البحث عن امساكية شهر رمضان 2022 في الأردن، لمعرفة مواقيت الصلوات والعبادات، مواعيد السحور والفطور، وتعد الإمساكية من أفضل الطرق لمعرفة مواعيد الأذان وإقامة الصلاة، فهي تصدر عن جهات موثوقة، ويوجد فيها كل المواعيد الدقيقة لكل الصلوات، لهذا يرفق لكم فريق عمل وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، إمساكية شهر رمضان للعام الجاري 1443 هجري، في معظم دول العالم عامة والمملكة الأردنية على وجه الخصوص، لتعم الفائدة بين الجميع، وتقتصر عليهم الأوقات في البحث عبر الانترنت.

موعد رمضان في الأردن 2022

ويبحث المواطنون في الأردن عن موعد شهر رمضان المبارك في المملكة الهاشمية، وكم يوم متبقي على حلول الشهر الكريم، لهذا من المقرر أن يحل شهر رمضان المبارك في اليوم الثاني من شهر ابريل المقبل 2022 م/ 1443 هـ، لكن يثبت أول أيام رمضان بعد رؤية هلال الشهر الفضيل من جهات موثوقة.

امساكية رمضان في الأردن 1443هـ



