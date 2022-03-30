تحديث تردد قنوات ابل الجديدة Apple على القمر النايل سات 2022 ، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، تردد قنوات ابل الجديدة Apple على القمر النايل سات 2022 ، خاصة لعشاق الأعمال الفنية السينمائية والتليفزيونية والراغبين في الحصول على باقة قنوات ابل للأستمتاع منظومتها البرامجية الممتعة والتي تضم كل ما يبحث عنه المشاهد المصري والعربي من مسلسلات وأفلام مصرية وعربية بتصنيفاتها المختلفة ومسرحيات لأبرز نجوم الفن، لذلك قرر موقعنا أن يقدم لكم تردد قنوات ابل الجديدة Apple على القمر النايل سات 2022.

مميزات قنوات ابل الفضائية 2022

تمتلك تردد قنوات ابل 2022 من قبل أحد المؤسسات المملوكة لمجموعة من رجال الأعمال المصريين لتصبح احدث قنوات نايل سات العديد من مقومات الشهرة والمزايا المتنوعة التي يرجع إليها السبب الحقيقي فيما حققته من أنتشار ونجاح في المنطقة العربية منها، إيمان قناة ابل بدورها الهام في مد جسور الحوار بين الشعوب العربية وتبادل الثقافات والفنون التي تبلور حضارة وفكر صناعها وتبرز القيمة الحقيقية للفن الأصيل عبر ما تبثه من مواد دسمة تجسد تاريخ السينما المصرية والعربية.

وتسلط قنوات ابل الضوء على الدوافع الخفية وراء ما ينتشر في المجتمعات من حوادث وسلبيات تؤثر على النهوض بالأمة وتمثل عائق أمام التقدم وتوضيح طرق مكافحتها وإبراز النماذج المشرفة لتكون قدوة للشباب.

وتتمتع قنوات ابل المتنوعة في مهنيتها وتقنيتها العالية وحرصها على تطبيق المعايير والضوابط الدولية واستخدام أحدث التقنيات وأفضل أنظمة البث المتمثلة في نظام الأس دي القياسي الجودة الذي يتيح لمشاهديها إمكانية استقبال إرسالها بسهولة على جميع أنواع الرسيفرات برؤية وصوت نقي وواضح.

وهناك جهود شبكة قنوات ابل المصرية المتواصلة لتحقيق أهدافها الإستراتيجية وتوسيع رقعة خدماتها الإعلامية في منطقة الشرق الأوسط ودول شمال أفريقيا مما دفعها للبث بالمجان ودون تشفير عن طريق القمر الصناعي نور سات والذي يمتاز بقربه من النايل سات لذا يسهل إلتقاطه دون عناء في مصر وجميع البلدات العربية

تحديث تردد قنوات ابل الجديدة Apple على القمر النايل سات 2022

القناة التردد معدل الترميز، معامل الخطا

ابل افلام APPLE AFLAM h 11177 -11179 27500، 7/8

ابل سينما APPLE CINEMA h 11177 -11179 27500، 7/8

ابل كوميدي APPLE COMEDY h 11177 -11179 27500، 7/8

ابل دراما APPLE DRAMA v 12563 – 12563 27500، 7/8

ابل حكايات APPLE HEKAYAT h 11177 -11179 27500، 7/8

ابل مسلسلات h 11177 -11179 27500، 7/8

ابل اليوم APPLE TODAY h 11177 -11179 27500، 7/8

تحديث تردد قناة ابل اليوم 2022

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب FEC

نايل سات 11179 (h) 27500 أفقي 5/6

تحديث تردد قناة ابل دراما 2022

تضم قناة Apple Drama الزرقاء حزمة رائعة من الأعمال الدرامية المصرية والعربية التي لطالما كانت محط إعجاب و استحسان المشاهدين بمختلف أعمارهم باعتبارها النافذة المطلة على مشاكلهم والصراعات المجتمعية التي تواجههم في محاولة لإيجاد حلول فعالة لها من أهم أعمالها مسلسل الزوجة الرابعة والذي قام ببطولته كلاً من مصطفى شعبان وحسن حسني وعلا غانم وكوكبة كبيرة من الممثلين.

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب FEC

نايل سات 12562 (v) 27500 عمودي 5/6

تحديث تردد قناة ابل للمسلسلات 2022

تتخصص قناة Apple Mosalsalat في بث المسلسلات العربية الحديثة والقديمة التي لاقت رواج كبير عند الجمهور العربي بجميع أنواعها متخذة من اللون الأحمر علامة مميزة لها حاملة على عاتقها مهمة واضحة تتمثل في تقيم المجتمع وتفعيل الأخلاقيات الدمثة ونبذ التطرف والعنف وكل ظاهرة سيئة خلفتها العصرية والبعد عن عاداتنا الأصيلة.

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب FEC

نايل سات 11179 (h) 27500 أفقي 5/6

تحديث تردد قناة ابل حكايات 2022

تهتم قناة Apple Hekayat ذات الإطلالة البنفسيجية الجميلة بعرض الأعمال التليفزيونية الناجحة التي حققت شهرة وشعبية في الوطن العربي والتي تساهم في نشر الوعي بين أفراد الأسرة العربية من خلال طرح القضايا والظواهر السلبية بالمجتمع في سياق درامي مشوق وممتع.

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب FEC

نايل سات 11179 (h) 27500 أفقي 5/6

تحديث تردد قناة ابل افلام 2022

استطاعت قناة Apple Aflam صاحبة اللون الأصفر أن تجذب أعداد كبيرة من عشاق الأفلام المصرية والعربية في وقت قياسي بالنسبة لمثيلاتها من قنوات الأفلام للعديد من الأسباب التي يأتي في مقدمتها انتقائها الجيد لأعمالها الفنية الحديثة والكلاسيكية التي تحمل في مضمونها رسالة اجتماعية هادفة.

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب FEC

نايل سات 11179 (h) 27500 أفقي 5/6

تردد قناة ابل سينما 2022

تشتهر قناة Apple Cinema بموهبتها المتميزة للأعمال السينمائية الحديثة والقديمة لكبار النجوم العرب ورصد كل ما هو جديد في عالم السينما المصرية والعربية من أخبار للفنانين وحفلات توزيع الجوائز وخلافه من التغطيات الفنية معتمدة اللون الذهبي شعار لها من أعمالها المتميزة فيلم 45 يوم بطولة كلاً من أحمد الفيشاوي وهشام سليم وغادة عبد الرازق وعزت أبو عوف ومجموعة كبيرة من الفنانين.

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب FEC

نايل سات 11179 (h) 27500 أفقي 5/6

تردد قناة ابل كوميدي 2022

تتخذ قناة Apple Comedy ذات الشعار الأخضر اللون من الصبغة الكوميدية سمة لها عبر ما تقوم بعرضه من مسلسلات وأفلام ومسرحيات عربية ومصرية متنوعة ما بين الحديث والقديم لألمع الكوميديانات بالعالم العربي حرصاً منها على إسعاد مشاهديها والتخفيف من رتم الحياة العصيب من أفضل ما قامت بعرضه مسلسل رمضان مبروك أبو العلمين حمودة بطولة كلاً من الفنان الرائع محمد هنيدي ونسرين إمام وليلى طاهر وكوكبة أخرى من النجوم .

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب FEC

نايل سات 11179 (h) 27500 أفقي 5/6

قناة ابل تركي

والتي من المرتقب أن تتخصص في تقديم الدراما والأعمال الفنية التركية المدبلجة بمختلف أنواعها والمعروف أنها تلاقي رواج وحفاوة كبيرة عند جمهور التركي في مصر ودول العالم العربي إلا أنها لم تظهر إلى الأن تحت أي من الترددات السابقة رغم تأكيد إدارة المجموعة على وجودها ضمن باقة قنواتها لذا وجدنا أنه يتوجب علينا التنويه وسنوافيكم بالمستجدات والتردد في حال انطلاقها.