"غانتس" يلوح باستدعاء آلاف الجنود لمنع "هجمات جديدة"

أعرب وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، اليوم الأربعاء، استعداده "الفوري" لاستدعاء آلاف جنود الاحتياط إذا لزم الأمر؛ للحيلولة دون وقوع عمليات جديدة بـ"إسرائيل".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده "غانتس" في ختام تقييم للوضع بالقدس، بمشاركة قيادات أجهزة أمنية "إسرائيلية".

وقال "غانتس"، إن إسرائيل تتعرض لـ "هجوم إرهابي قاتل"، مؤكدا اتخاذه إجراءات دفاعية وهجومية لـ "منع الهجمات القادمة قدر الإمكان"، بحسب قناة "كان " الإسرائيلية.

وأكد أنهم يعملون على اعتقالات وقائية في كل مكان، مشيراً إلى منع عشرات "الهجمات الإرهابية" في الآونة الأخيرة، وأن كل الوسائل متاحة لـ "كسر هذه الموجة." وفق قوله

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، قرر "غانتس"، تعزيز قوات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية بـ 12 كتيبة إضافية، فضلا عن كتيبتين أرسلهما لتعزيز القوات المنتشرة على حدود قطاع غزة، ونقل ألف جندي مدرب لمساعدة الشرطة الإسرائيلية في عمليات الأمن الداخلي.

وأدى مقتل 11 إسرائيليا، في 3 عمليات فدائية، خلال أسبوع في شمال وجنوب ووسط فلسطين المحتلة، إلى موجة من الغضب في صفوف "الإسرائيليين".