الاعلام العبري يكشف تفاصيل جديدة حول منفذ عملية بني براك..!

ذكرت قناة كان العبرية، مساء اليوم الأربعاء، أن منفذ عملية بني براك أطلق 12 رصاصة فقط وقتل بها 5 أشخاص، مشيرة إلى ذلك يؤكد مهارته بإطلاق النار.

وأشارت القناة العبرية، أن منفذ العمليةعبر من خلال فتحة بالجدار الفاصل بسيارة "إسرائيلية" مسروقة وبحوزته السلاح نحو الداخل المحتل.

على الصعيد ذاته، قالت قناة 12 العبرية، إن رئيس الوزراء "الإسرائيلي" نفتالي بينيت قرر تأسيس لواء تكتيكي في حرس الحدود، لافتة أنه سيتم نشر 15 كتيبة من الجيش في الضفة الغربية.

كما دعا رئيس وزراء الاحتلال المستوطنين حمل الأسلحة الشخصية المرخصة للدفاع عن أنفسهم، مضيفًا أن الأجهزة الأمنية تعمل بكل طاقتها من أجل استعادة الأمان للمدن "الإسرائيلية".

وأوضح أن الجيش والشاباك والشرطة قاموا بتعزيز تغطيتهم الاستخبارية من أجل التوصل إلى من يخطط لتنفيذ عملية، مبينًا أنه تم تعزيز تواجد قوات الجيش والشرطة في كل الأنحاء.

في السياق، حذرنت الأجهزة الأمن "الإسرائيلية" أن لديها 5 إنذارات ساخنة عن عمليــات داخل "إسرائيل".