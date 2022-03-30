اشتية يلتقي رئيس جامعة الإسراء وهذا ما ناقشاه

اجتمع رئيس جامعة الإسراء الأستاذ الدكتور عبد الخالق الفرا، اليوم الأربعاء 30 مارس 2022، مع رئيس الحكومة الدكتور محمد اشتيه، في مكتبه بمقر مجلس الوزراء في مدينة رام الله، لاطلاعه على أخر تطورات تجهيز المدينة الطبية والمشفى الجامعي.

وعرَّف البروفيسور الفرا، رئيس الحكومة اشتية على الجامعة وتخصصاتها المختلفة، مطلعًا اياه على كامل تفاصيل مشروع المدينة الطبية، ونسبة الإنجاز في المستشفى الجامعي بالدليل والصور التوضيحية، لافتًا إلى سعي الجامعة لأن تصبح المدينة الطبية بمثابة حاضنة طبية متقدمة على مستوى المحافظات الجنوبية.

من جهته أشاد اشتية، بالجهد "الكبير المبذول"، معربًا عن اهتمامه الكبير بهذا "المشروع الطبي والوطني بامتياز"، معطيًا التعليمات والتوجيهات لجهات الاختصاص بتوفير المساعدة اللازمة لإتمام المشروع.

ووعد اشتية، خلال اللقاء، بتقديم كل الدعم لتجهيز المستشفى، وتزويده بالأجهزة الطبية المطلوبة، نظراً لأهميته القصوى في قطاع غزة، وما سيقدمه من "خدمات صحية لأبناء شعبنا ويساعد في تخفيف معاناة المرضى".

وجدير بالذكر أنه تم إنشاء المستشفى الجامعي بقرار من مجلس الوزراء، وبرعاية كريمة رئيس الحكومة الدكتور محمد اشتيه.

وكانت جامعة الإسراء قد أعلنت عن تدشين المدينة الطبية، في 21/سبتمبر من العام 2021، تحت رعاية رئيس السلطة محمود عباس "أبو مازن"، في مدينة الزهراء وسط قطاع غزة.