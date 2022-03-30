العمل الحكومي.. صرف 800 شيكل لأسر شهداء 2014 ومستحقات موظفي التشغل المؤقت

حيّت لجنة متابعة العمل الحكومي شعبنا الفلسطيني الذي خرج اليوم، في الداخل والشتات، لإحياء ذكرى يوم الأرض، تأكيدًا منه على وحدة الهدف والمصير.

وناقشت اللجنة في جلستها الأسبوعية الدورية، المنعقدة اليوم الأربعاء، ناقشت عددًا من التقارير والمذكرات المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، فيما اعتمدت محاضر اجتماعات لجنة البنية التحتية، ولجنة شئون الأراضي، كما أحالت عددًا من مشاريع القوانين والمقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة وإبداء الرأي.

وقررت اللجنة صرف مبلغ (800 شيقل) لأسر شهداء عدوان 2014م، تزامنا مع شهر رمضان المبارك، وذلك عبر وزارة التنمية الاجتماعية، ممن لا يتلقون رواتب منتظمة من أي جهة أخرى.

وأعلنت عن تقليص الفترة اللازمة للاستفادة مرة أخرى بالصرف من المستحقات في حالات زراعة الأنابيب وعلاج مرض السرطان والسفر للعلاج، بحيث يمكن التقدم والاستفادة بعد مضي عام على آخر طلب تم صرفه.

كما قررت اللجنة، صرف ما تبقى من مبالغ مستحقة لموظفي عقود التشغيل المؤقت وعددهم (2700) موظف، وهم: كشف عقود ال (200) موظف بالدفاع المدني، و (2500) عقد للتشغيل المؤقت خلال جائحة كورونا.

وكشف المكتب الحكومي، تمديد القرار الخاص بخصم الضرائب على المركبات التجارية بنسبة (80%)، حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

وقررت اللجنة الحكومية، إعفاء مستفيدي الشئون الاجتماعية من الرسوم المقرة لمعاملة جمع الشمل في الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، بحيث تتولى وزارة التنمية الاجتماعية تقديم الإفادة اللازمة لذلك.

ووافقت على المقترح المقدم من صندوق السلامة المرورية، لإنشاء محطات انتظار للركاب على امتداد شارع صلاح الدين، إلى جانب تكليف سلطة الأراضي بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والشئون الدينية، لتخصيص قطعة أرض في المحافظة الوسطى، بغرض إقامة مقبرة بديلة لدفن الموتى.

على الصعيد ذاته، صادقت اللجنة على تشكيل اللجنة التوجيهية لسلامة الغذاء والدواء، برئاسة وزارة الصحة وعضوية عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية.

كما أعلنت اللجنة تنسيب مقترح مشروع قانون صندوق الإسكان الفلسطيني، المقدم من وزارة الأشغال العامة والإسكان للمجلس التشريعي.

وأوعزت لوزارة المالية بتسديد رسوم استخراج الوثائق والمستندات الرسمية بدل(فاقد، تالف)، للمتضررين جراء الكوارث.