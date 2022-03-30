الاحتلال يعتقل شاباً.. مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين جنوب الخليل

اعتدى مستوطنون، مساء اليوم الأربعاء 30 مارس 2022، على منازل المواطنين في قرية الطوبا بمسافر يطا جنوب الخليل، بحماية قوات الاحتلال الذي اعتقل شابا.

وأفادت مصادر محلية في المنطقة، بأن مجموعات من المستوطنين هاجمت بحماية قوات الاحتلال منازل المواطنين في الطوبا، وحطمت مركبتين للمواطن عمر أبو جندية، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب رياض عوض (18 عاماً).

هذا، ونصبت قوات الاحتلال حاجزاً عسكرياً على مدخل تجمع "خلة الضبع والمفقرة"، وأوقفت مركبات المواطنين وقامت بتفتيشها والتدقيق في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة حركتهم.