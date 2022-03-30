معلمة فلسطينية تفوز بجائرة مؤسسة "Earth Prize" العالمية

حازت المعلمة الفلسطينية صفاء محمود عبيد، في مدرسة إناث صويلح الإعدادية التابعة لها في الأردن على لقب "معلمة العام" ضمن مسابقة جائزة مؤسسة "Earth Prize" العالمية.

وقد اختيرت عبيد من قبل البروفسور "ماريو سالومنه" من المؤتمر العالمي للتربية البيئية ومنحت جائزة نقدية بلغت قيمتها ١٢٫٥٠٠ دولار أمريكي.

وعملت المعلمة على إشراك طالباتها في مسابقة "Earth Prize"، وهي مسابقة للاستدامة البيئية مخصصة للطلاب في المراحل العمرية من١٣-١٩عاماً، وفق مواضيع بيئية ذات اهتمام بالنسبة لهن كلاجئات فلسطينيات في الأردن. شملت هذه المواضيع البيئية قضايا مثل تصحر البحر الميت بحلول ٢٠٣٠، وجعل بيئة المخيمات صديقة للبيئة وإدارة نفايات الطعام في الأردن.

كما شاركت ثلاثة فرق طلابية من مدرسة إناث صويلح الإعدادية في المسابقة حيث قدموا تصاميم لحلول ابداعية ومبتكرة للتحديات البيئية التي تواجهها مجتمعاتهم. وقد تضمنت الحلول الإبداعية والعملية لهذه الفرق بيانات من وزارة المياه والري الأردنية.

ولقيت مبادرة وقيادة المعلمة عبيد بالاعتراف من جانب لجنة اختيار الفائزين من مؤسسة "Earth Prize" ولاحقا لمقابلة أجريت معها فقد اختيرت للفوز بجائزة معلمة العام لسنة ٢٠٢٢ ومنحت لقب "معلمة العام".