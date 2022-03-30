الهباش يبحث مع مفتي مصر إطلاق برنامج عمل عربي لتعزيز مكانة القدس الدينية

بحث قاضي قضاة فلسطين مستشار رئيس السلطة للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، مع مفتي جمهورية مصر العربية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم شوقي علام، اليوم الأربعاء 30 مارس 2022 إطلاق برنامج عربي وإسلامي واسع النطاق على مستوى العالم لتعزيز المكانة الدينية والحضارية لمدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة.

وناقش الطرفان خلال اللقاء الذي عقد، في مقر دار الإفتاء المصرية، إطلاق دعوة عربية لإبعاد المستوطنين عن المسجد الأقصى، خاصة مع دخول شهر رمضان، في ظل تصاعد الاعتداءات والانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدينة المقدسة ومقدساتها.

واستعرض الطرفان خلال اللقاء سبل مواجهة أفكار التطرف وتعزيز الفكر الإسلامي الوسطي الذي يساهم في ترسيخ المواطنة والعيش المشترك، وكذلك تطوير الخطاب الديني وأساليب التواصل مع كافة فئات المجتمع، وخاصة الشباب لحمايتهم من تغلغل الأفكار المنحرفة والشاذة عن مبادئ ديننا الحنيف.

وأثنى الهباش خلال اللقاء على مجهودات دار الإفتاء المصرية، مؤكدا أهمية فكرة مركز سلام التابع لها وأهمية دراسة الفكر المتطرف وتحليله، لحماية الناس والشباب من الوقوع في براثن التطرف، مؤكدا أن ما تقوم به دار الإفتاء، أصبح ضرورة ملحة ويجب أن يكون نموذجا تسير عليه كافة المؤسسات الدينية الإسلامية.

من جانبه، أكد علام متانة العلاقات المصرية الفلسطينية، مستعرضا جهود مصر التاريخية من أجل القضية الفلسطينية، والسعي من أجل لم الشمل ووحدة الفصائل الفلسطينية.

وشدد على أن القضية الفلسطينية هي قضية كل عربي ومسلم في ربوع الأرض، يحملون أمانتها أينما كانوا، نظرا لما للقدس من مكانة دينية وحضارية على مر التاريخ.