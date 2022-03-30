تردد قناة زي ألوان الجديد على نايل سات وعرب سات لهذا العام 2022

اضبط تردد قناة زي ألوان الجديد على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات لهذا العام 2022 على شاشات التلفاز ، وقد حرص فريق فلسطين اليوم إلى وضع هذه التفاصيل الكاملة في هذه المقالة التي توضح لكم هذه الإشارة التي تتميز بنقل جميع مسلسلاتها بجودة عالية جدا .

وقد وضعنا لكم تردد قناة زي ألوان الجديد على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات لهذا العام 2022 بعد ان رصدنا عمليات بحث واسعة في طلب هذا التردد من اجل مشاهدة الأفلام والمسلسلات الهندية عن القنوات التي تبث على الفضائيات المصرية، والمتخصصة في إذاعة تلك الأفلام والمسلسلات.

وخاصة تردد قناة زي ألوان الجديد 2022، من أجل مشاهدة المسلسلات الهندية المفضلة على تلفزيون المنزل، وكالة "فلسطين اليوم"، سارعت لخدمة المواطنين وتقديم التردد الجديد لقناة زي الوان الجديد 2022 على النيل سات والعرب سات.

في ضوء ما تقدمه قناة زي الوان الجديد 2022 على النايل سات والعرب سات لمتابعيها من خدمات يومية تردد قناة زي ألوان الجديد 2022 على النايل سات والعرب سات، كالتالي:

تردد قناة زي الوان الجديد 2022 على النايل سات والعرب سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11939.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي H.

تردد قناة زي الوان الجديد 2022 على العرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12111.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي V.

قناة زي ألوان 2022

فهي واحدة من القنوات المميزة والمتخصصة في بث المسلسلات الهندية الأكثر رواجا، لتقود بتقديمها مدبلجة باللغة العربية، وأهم ما يميزها، أنها تسمح للجمهور بالتواصل معهم لمعرفة المحتوى الذي يرغبون في مشاهدته من أفلام ومسلسلات لبثه على القناة، من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها أو صفحتها الرسمية على الفيس بوك.

وتسعى قناة زي ألوان دائما إلى إرضاء الجمهور بكافة أذواقه، كما أنها تعمل على متابعة معايير الجودة، وتستخدم أحدث التقنيات التكونولجية الحديثة لتقديم الدراما الهندية بصورة وجودة نقية دون أن يحدث تشويش.

ومن أهم المسلسلات التي تبث خلال الفترة الحالية، مسلسل حب العمر، ومسلسل جودان، مسلسل تجمعنا علاقة، مسلسل قلوب أنانية.

وخلال السنوات القليلة الأخيرة الماضية، أصبح هناك اتجاه واضح لمنافسة الأفلام لهندية الحديثة لأفلام هوليوود الأمريكية، إذ أن السينما الهندية أصبحت تستحدم التقنيات الحديثة.