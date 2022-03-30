بالصور القيادي عليان: معركتنا مستمرة وأرضنا لا تعود إلا بالمقاومة والجهاد 

نظمت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين احتفال وطني بعنوان : "ربيع الأرض" وذلك صباح اليوم في قاعة الشقاقي شمال القطاع.

وجاءت الاحتفال إحياءً لذكرى يوم الأرض الذي يصادف الثلاثون /أذار من كل عام.

وحضر الاحتفال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي جميل عليان والموجه العام للرابطة الإسلامية أ.سامي البسيوني مسؤولة الرابطة الإسلامية طالبات أ.مروة مزهر ولفيف من قيادة حركة الجهاد الإسلامي والرابطة الإسلامية وثُلة من منتسبات الرابطة الإسلامية

وفي كلمته، أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأستاذ جميل عليان على إحياء ذكرى يوم الأرض وذلك تأكيداً على التمسك بأرضنا وثوابتنا الوطنية ،وتمسك شعبنا بأرض آبائه وأجداده، ورفضه للاستيطان وسياسات الاحتلال العنجهية".

وأوضح عليان الدور البطولي الذي حققه الشبان الفلسطينيين خلال الأيام السابقة من عملية فدائية هزت كيان المحتل الغاصب ، مبيناً أن حركة الجهاد الإسلامي أعادت بوصلة والتي حافظت على الهوية الفلسطينية.

وأضاف عليان إن معركتنا مستمرة، وأرضنا لا تعود إلا بالمقاومة والجهاد، وعلينا أن نُبقي جذوة الصراع مشتعلة حتى تحرير كامل ‎فلسطين من نهرها إلى بحرها ودحر العدو الصهيوني الذي يستهدف كل ما هو فلسطيني.

من جانبه تحدث البسيوني إن احياء ذكرى يوم الأرض هو تأكيداً على تمسك شعبنا الفلسطينى بأرضه ورفض كافة محاولات التهويد وسياسة الأمر الواقع التي تحاول حكومة الاحتلال تمريرها من خلال توسيع المستوطنات على أرضنا المحتلة، مؤكداً أن الثلاثين من آذار هو رسالة حرية تجدد الالتفاف حول الثوابت الوطنية، وحول منظمة التحرير الفلسطينية.















